Cirque des Reves, tendone di musica

18:12 - La band campana Cirque des Reves è composta da sei musicisti, capeggiati da Lisa che ci svela come nasce il progetto dell'Ep, un insieme di tradizione folk nordeuropea e sonorità mediterranee. "Un giorno ci siamo ritrovati al al distributore del caffè dello stesso studio una sera di marzo del 2013, - spiega - e abbiamo deciso di riunire sotto lo stesso tendone i loro generi di provenienza, molto lontani gli uni dagli altri e i loro sogni musicali. Nasce così il Circo dei Sogni, tradotto in francese per buon augurio, viste le radici di lingua francese di parte della mia famiglia".

La matrice folk ha sempre caratterizzato il vostro sound?

Il folk è rappresentato dal violino, che avendo un ruolo molto importante colora tutta la nostra musica, ma l’approccio armonico degli altri cinque componenti appartiene ad altri generi musicali. Ognuno di noi ha portato il suo background e se si scompongono le parti degli strumenti si sente il brit pop, il rock, l’indie e tutti i colori della musica che ci legano alle nostre origini. L’ingrediente magico è la loro perfetta fusione. I sei pezzi dell’Ep sono tutti diversi e non ci si aspetta mai il pezzo successivo. Ognuno di loro ha un suo carattere, una sua lingua e una storia solo sua. Valzer francesi, richiami celtici, una ninna nanna e tanto altro tutto magicamente in equilibrio.



Come mai avete scelto il Théâtre de Poche di Napoli per girare il vostro video?

Il Théâtre de Poche è un luogo molto particolare, che ci ha colpito subito. E’ sottoterra, all’interno di una grotta naturale di tufo, e vi regna un’atmosfera estremamente affascinante. E’ il teatro della realtà raccontata attraverso il paradosso, dei monologhi, delle improvvisazioni che segue la scuola francese della Rive Gauche. Ci è sembrato perfetto per dare vita al nostro teatro delle ombre, tema principale del videoclip e tradizione antica ormai quasi dimenticata ma capace di suscitare emozioni a qualunque età. La nostra opera ha preso vita fra quelle mura e non abbiamo potuto far altro che assecondarla. Sono nate scene non previste e riprese inaspettate. Il Théâtre de Poche ha rapito l’intero staff a partire dalla regista Sara Tirelli. Una giornata indimenticabile.



Avete mai pensato di partecipare a Sanremo?

Oh sì... se si sogna lo si fa in grande! Tenteremo le selezioni il prossimo anno. Incrociate le dita per noi!