Cinema in lutto, morto Richard Attenborough

09:43 - L'attore e regista britannico Richard Attenborough è morto all'età di 90 anni. Lo scrive la Bbc online citando uno dei figli dell'attore. Tra i numerosi film che ha interpretato 'Brighton Rock', del 1947, tratto dalla novella di Graham Greene, "La Grande fuga" e il colossal "Jurassic Park" diretto da Steven Spielberg. Vinse l'Oscar per la regia del film "Gandhi".

Sir Richard Samuel Attenborough, Barone di Richmond upon Thames, avrebbe compiuto 91 anni fra 5 giorni, il 29 agosto. Come regista realizzò nel 1992 "Chaplin" con Robert Downey jr. La sua carriera è durata complessivamente una sessantina di anni e come regista il suo film più famoso è probabilmente "Gandhi", che vinse ben otto premi Oscar nel 1982, tra cui quello per il miglior film, la miglior regia, il miglior attore protagonista, Ben Kingsley.



Lord Attenborough viveva a Londra in una struttura per anziani attori, insieme con la moglie Sheila Sim, da diversi mesi, ed era costretto su una sedie a rotelle da circa 6 anni, dopo essere caduto.



L'attore e regista britannico, uno dei 'mostri sacri' del cinema d'oltre Manica, era nato a Cambridge ed era il fratello maggiore di Sir David Attenborough, un naturalista e produttore televisivo, e di John Attenborough, un dirigente dell'Alfa Romeo morto nel 2012.