Christina Ricci in dolce attesa

09:38 - Christina Ricci in aeroporto ha sfoggiato marito e... pancione. A nulla è servita la mise larga e il camicione nero: la pancia era piuttosto evidente e così ha dovuto arrendersi e affidare al suo portavoce un comunicato che annunciava il suo stato interessante. Al settimanale "People", infatti, l'attrice diventata famosa per il suo ruolo di Mercoledì ne La Famiglia Addams ha dichiarato di aspettare un bambino dal marito James Heerdegen.

Mentre l'annuncio della loro unione era stato dato dalla stessa attrice su Twitter questa volta la Ricci e il consorte non avevano fatto trapelare nulla sui social dove solitamente lei è parecchio attiva. La conferma è arrivata dopo le foto con un pancione piuttosto evidente immortalato dai flash dei paparazzi. Ecco allora il primo selfie su Twitter dove si intravedono le curve morbide di Christina.



La coppia, che si è conosciuta sul set del telefilm Pan-Am e si è sposata lo scorso 26 ottobre all'Harold Pratt House and Peterson Hall di New York festeggerà il primo anno di matrimonio con il più bello dei regali: l'arrivo del loro bebè.