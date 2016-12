Christina Aguilera, nuda e col pancione

12:11 - Incinta, anzi incintissima e super sexy. Christina Aguilera posa nuda per V Magazine, pancione lievitato in vista e i lunghi capelli biondi a coprire il seno. La cantante, alla sua seconda gravidanza, è ormai prossima al parto, ma non rinuncia alla provocazione sensuale facendosi immortalare senza veli come già hanno fatto molte sue illustre colleghe.

La popstar 33enne è già mamma di Max, 6 anni, avuto dall'ex marito Jordan Bratman. I due sono stati sposati dal 2003 al 2010. Poi la Aguilera ha conosciuto Matt Rutler, con il quale è stato subito amore. E proprio da lui, che nel giorno di San Valentino le ha regalato un anello per ufficializzare il loro fidanzamento, adesso la Aguilera aspetta il suo secondo bebè.



Su Twitter e Instagram la star ha condiviso la sua gioia di futura mamma e di donna innamorata nei mesi passati, con scatti e cinguettii, facendosi immortalare in tutto il suo splendore. Come in queste ultime foto di V Magazine, che il fotografo Brian Bowen Smith ha realizzato per un bellissimo servizio. La Aguilera posa prima avvolta in un bianco vestito trasparente che sottolinea le curve arrotondate del suo corpo e poi completamente nuda: “Come donna sono orgogliosa di accogliere il mio corpo attraverso tutte le fasi della vita..." ha detto la cantante.