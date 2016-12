15 gennaio 2014 Christian De Sica tra musica e ballo: "Ecco la mia Cinecittà senza segreti" Il mattatore in scena con uno show agli Arcimboldi di Milano dal 23 gennaio Tweet google 0 Invia ad un amico

09:38 - Christian De Sica porta "Cinecittà" al Teatro degli Arcimboldi dal 23 gennaio al 2 febbraio. "Non sarà la storia di Cinecittà, ma la mia storia a Cinecittà", precisa l'attore: a partire dal ricordo del primo giorno negli studi ("papà stava recitando per Rossellini ne Il Generale Della Rovere") fino al successo personale. Sul palco un'orchestra di 20 elementi, 8 ballerini e i tre attori Daniela Terreri, Daniele Antonini e Alessio Schiavo.

Diretto da Giampiero Solari, che ha curato il copione con De Sica, Riccardo Cassini e Marco Mattolini, lo show vede il ritorno sul palco dell'attore romano dopo "Parlami di me" del 2007. Ambientato nello Studio 5 di Cinecittà, fra sketch e canzoni - da "Baciami piccina" a "Coccinella" di Ghigo Agosti, passando per Sinatra e "Ma 'ndo vai?" in versione Cole Porter - lo spettacolo ripercorre un'epoca che va dai "telefoni bianchi" ai cinepanettoni grazie ai racconti di Christian De Sica.



Fra i momenti di storia familiare rievocati uno è particolarmente caro all'attore: la lavorazione di "La porta del cielo", che Vittorio De Sica prolungò per evitare il trasferimento a Salò e grazie al quale riuscì a salvare molte persone, rifugiati ebrei e dissidenti. "Sto cercando di portare al cinema questa vicenda - racconta - con il produttore Marco Cohen vogliamo coinvolgere il regista inglese Peter Chelsom".



Benché concentrato sui ricordi di De Sica "Cinecittà" non è però un one-man-show, come spiega Solari: anche grazie a una generosa produzione che richiama il varietà lo spettacolo vuole preservare e perpetuare la memoria di un'epoca.



Quindi l'attore ha rivolto un appello agli attuali proprietari degli studios perché si impegnino a tutelare l'integrità e l'identità di Cinecittà: "Anche attraverso il cinema si è avverato un sogno italiano, non distruggete questa fabbrica di sogni per costruire un outlet".



Dopo un esordio di successo a Padova e le date di Milano il tour di "Cinecittà" toccherà molte città fra cui Napoli (Palapartenope, 12-16/2), Bari (Teatro Team, 21-23/2), Bologna (Europa Auditorium, 28/2-2/3), Torino (Teatro Colosseo, 4-9/3) e Roma (Teatro Brancaccio, 11/3-13/4).



INFORMAZIONI - Cinecittà dal 23 gennaio al 2 febbraio, Teatro degli Arcimboldi Viale dell'Innovazione 20 - 20126 Milano Infotel 02.641142212/214- Biglietti da 25 a 50 euro più diritto di prevendita. Previste riduzioni per gruppi, giovani e anziani.