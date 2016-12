5 settembre 2014 Chiara Galiazzo torna tra Mina e gli Anni 60 Il nuovo singolo "Un giorno di sole" anticipa il disco omonimo in uscita il 7 ottobre Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:55 - Dopo la vittoria a X Factor 6, la partecipazione a Sanremo e l'album "Un posto nel mondo" Chiara Galiazzo fa tabula rasa e ricomincia da zero. "Alla fine ho scoperto che le cose che cercavo erano dentro di me, dovevo solo riscoprirle e tornare all'origine", commenta sul nuovo cd in uscita il 7 ottobre. Intanto "Un giorno di sole" è il singolo scritto da Daniele Magro che catapulta la cantante negli Anni 60 con echi "miniani".

"A questo disco ci ho pensato tanto. Dopo il primo anno in cui sono stata letteralmente frullata da tutti gli avvenimenti che mi avevano travolto la vita, ho avuto bisogno di un periodo per pensare a come continuare questo percorso con più consapevolezza. - spiega la cantante - Per me 'Un giorno di sole' rappresenta questo, una luce che fa chiarezza su tutto quello che è stato, e che arriva, a un certo punto e inaspettatamente. Credo che questo brano rappresenti un passo verso il presente con uno sguardo al passato, è un po’ una sintesi di ciò che mi serviva per continuare il mio percorso".