Chewbecca e Mini-Me, le due icone del cinema insieme in Australia

13:27 - Scatto social per la strana coppia formata dal gigante Chewbecca di "Guerre Stellari" e da Mini-Me, il malvagio clone in miniatura della saga di "Austin Powers". Gli attori-icona Peter Mayhew e Verne Troyer sono infatti tra le guest star del Supanova Pop Culture Expo (il festival di fantascienza che si sta svolgendo in questi giorni a Golden Cost, in Australia) e su Twitter hanno condiviso con i fan il momento del loro incontro.