Charlize Theron, lingerie in pizzo per sedurre Sean Penn

Lingerie in pizzo nero, sguardo ammiccante, pose sexy: Charlize Theron seduce sulle pagine del magazine "Esquire" che le dedica la cover. Nel servizio in bianco e nero affidato a Terry Richardson, l'attrice 38enne - che ormai da tempo fa coppia fissa con il tenebroso collega Sean Penn -confessa: "Era bello essere single e ora lo è non esserlo".

Si sente fortunata Charlize, è consapevole di avere una una "vita bellissima" ma è altrettanto sicura che molte donne non vorrebbero essere al suo posto: "Ad esempio non essere sposata a 38 anni".



A proposito di amore, la Theron accetta di parlare per la prima volta di Penn: "Non volevo una storia. Poi un giorno mi sono resa conto che Jackson (il figlio, ndr) ha quasi due anni, fa le sue cose, dorme sempre alla stessa ora e io mi sono ritrovata con più tempo per me. E se sei aperta a qualcosa, se lasci che accada, succede quando meno te lo aspetti...".