Charlize Theron e Sean Penn, la coppia da Oscar fa tappa al supermarket

16:56 - Lui che carica le buste della spesa in macchina e lei che si occupa del bambino. Sembrano una famiglia come tante se non per il fatto che si chiamano Charlize Theron e Sean Penn. La coppia da Oscar non si nasconde più e vive la relazione alla luce del sole, senza preoccuparsi dei fotografi. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele e il carrello pieno fa presumere che la convivenza sia ormai dietro l'angolo.

Per qualche tempo Penn e la Theron si sono frequentati di nascosto ma durante il gala benefico "Help Haiti Home" hanno ufficializzato la loro relazione. "Farò del mio meglio per tenerla stretta" ha confessato con il cuore in mano l'attore, che per amore della bella Charlize si è anche sbarazzato della sua nutrita collezione di pistole. L'attrice sudafricana è infatti particolarmente sensibile a questo tema da quando, a soli 15 anni, ha visto la madre uccidere il padre con un colpo di pistola, per difesa personale.



Penn ha però deciso di "riciclare" le 67 pistole commissionando una scultura all'artista Jeff Koons. "Ho fatto fondere tutte le pistole e le montagne di proiettili - ha svelato l'attore al Daily Mail - Jeff Koons ha accettato di farne una scultura e venderla all'asta per beneficenza".