Charli XCX: "Ho un grande ego"

15:59 - Charli XCX a soli 22 anni ha alle spalle collaborazioni importanti come quella con le Icona Pop con cui scrive "I love it" e "Fancy" con Iggy Azalea. Mentre Katy Perry l'ha voluta ad aprire il tour europeo, infatti sarà sul palco del MediolanumForum di Assago (Milano) il 21 febbraio. Insomma Charli XCX diventata un fenomeno destinato a non appannarsi. Chiedetelo ai fan del film cult "Colpa delle stelle" che hanno amato la sua "Boom clap", contenuta nella colonna sonora ma anche nel secondo disco "Sucker" che uscirà il 21 ottobre.

La cantante ha le idee chiare sul futuro e di certo non ripeterà se stessa: "Quello che fanno oggi le colleghe è prevedibile, io cerco di non esserlo ed evidentemente non sono fatta per rispettare le regole", ha detto durante la promozione stampa a Milano. Insomma di Charli XCX continueremo a sentir parlare per molto tempo.