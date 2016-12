Cesare Cremonini: "Nuovo album fatto con coraggio, ricerca, apertura"

10:29 - A due anni di distanza da "La teoria dei colori", Cesare Cremonini torna con un nuovo progetto discografico. Terminato il tour, Cesare si è subito chiuso in sala di incisione preso dal fervore creativo. Ora l'annuncio su Facebook: "Primo giorno di primavera e come stessi leggendo un copione scritto da me oggi è nato anche il nuovo album". Le parole chiave dei nuovi brani sono: "Coraggio, ricerca, apertura". A breve l'annuncio del nuovo singolo.

"Il Master del disco è finito, finalmente sta tornando da Londra e da questo momento resterà per sempre così, perfettamente uguale a come l'ho pensato e voluto. - ha scritto il cantautore su Facebook - Sono tante le cose che ho imparato realizzando questa nuova creatura che ha una sua personalità, un suo futuro già scritto, un suo passato tanto vissuto quanto ormai lontano. Un cuore simile e diverso dal mio. Come sempre".



Una nuova sfida tutta da scoprire: "L'incontro con gli altri, l'imparare dagli altri è stata in questa nuova avventura la mia piccola grande sfida. Riascoltando i dischi precedenti, cosa che non faccio quasi mai, ho notato quanto cercassi di compensare la mancanza di esperienza con la ricerca di controllo. Oggi l'esperienza non mi manca, e sono riuscito un'altra volta a portare a termine il mio viaggio, senza però rinunciare al premio pi grande: sentire profondamente dove fossi e con chi. In altre parole questo nuovo meraviglioso album è figlio di un sogno che è diventato realtà".