15:35 - Cesare Cremonini è il re delle radio dell'estate. Da ben dodici settimane consecutive la canzone "Logico#1", contenuta nell'ultimo album di inediti "Logico", è al primo posto di Ear One risultando così il brano più trasmesso dalle radio italiane per tre mesi consecutivamente.

Un dato questo che va ad aggiungersi ai successi radiofonici di altre canzoni del passato di Cesare che negli anni ha raggiunto record nelle classifiche di programmazione già con: "Dicono di me" (2008), "Figlio di un re (2009), "Mondo" (2010) e "Il comico (sai che risate)", (2012). Oggi, con "Logico#1", Cesare conferma ancora una volta il suo ruolo di protagonista assoluto dell'airplay radiofonico italiano.



"I ricordi estivi di ognuno di noi sono quasi sempre legati a una canzone. Era quella che le radio passavano di continuo mentre cercavamo di chiudere una valigia troppo piccola per la nostra voglia di partire. Quando nasce una mia canzone non mi preoccupo mai che sembri costruita per questo, ma è bello riuscirci ancora a così tanti anni di distanza dal mio esordio", ha commentato Cesare Cremonini.



Continua il successo del "Logico Tour 2014", che registra il "sold out" nella prima prima data in programma il 28 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), e, a grande richiesta, raddoppia il 29 ottobre. Dopo i primi due concerti di Milano, il "Logico Tour 2014" proseguirà fino al 27 novembre toccando i più importanti palasport d'Italia.