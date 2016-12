Celine Dion, carriera in stand-by per stare accanto al marito malato

12:11 - Celine Dion mette la sua carriera in stand-by. La cantante americana ha deciso di annullare tutti gli impegni, tour e promozioni, per stare accanto al marito, Rene Angelil, malato di cancro. La Dion ha cancellato sia la tournée in Asia in programma per questo autunno che il suo show stabile a Las Vegas.

Rene Angelil, che della Dion è stato anche il manager fino a quando non sono insorti i problemi di salute, è stato operato a dicembre. "Voglio dedicare ogni oncia della mia forza e della mia energia alla guarigione di mio marito - ha scritto Celine in un comunicato stampa - e per far questo devo dedicare il mio tempo a lui e ai miei figli".



La cantante ha voluto anche rivolgere un pensiero ai fan che attendevano di vederla esibirsi. "Mi voglio scusare con i miei fan che sono ovunque - ha continuato - per aver causato loro degli inconvenienti e li ringrazio per il loro amore e il loro supporto".