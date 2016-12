2 settembre 2014 Celebrità nude in Rete: l'Fbi indaga dopo la denuncia della Lawrence Non si placa lo scandalo delle foto private rubate da un hacker e diffuse via Internet. Per il momento non sono stati diffusi altri scatti ma il "pirata" ne avrebbe altri a disposizione Tweet google 0 Invia ad un amico

18:43 - Non si placa lo scandalo delle foto private rubate ad alcune celebrità del mondo dello spettacolo e poi diffuse in Rete. L'Fbi ha fatto sapere che sta indagando sul caso anche se non ha rivelato quali azioni ha intrapreso mentre la Apple ha avviato una propria indagine per scoprire se l'account iCloud è stato hackerato per rubare gli scatti. L'inchiesta dell'Fbi e' partita dopo la denuncia del premio Oscar, Jennifer Lawrence, la più colpita tra le vip.

L'identità dell'hacker infatti al momento rimane coperta e, a quanto lasciato trapelare, le foto rubate dovrebbero essere molte di più rispetto a quelle diffuse nella notte tra domenica e lunedì.



Molte delle vittime e anche colleghe non coinvolte ma solidali con loro, si sono intanto espresse via Twitter. Kristen Dunst non le ha mandate a dire alla Apple e alla sicurezza dell'archivio iCloud ringraziando con accanto un'icone inequivocabile, mentre Emma Watson (non tra le vip piratate) si è dichiarata sconvolta dalla mancanza di empatia per le donne colpite più ancora che per la violazione della loro privacy.