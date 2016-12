Catherine Deneuve, scatti sexy a 70 anni

15:20 - "Non pensavo che sarebbe stata una foto così audace". Catherine Deneuve, 70 anni, reagisce così allo scatto pubblicato nell'ultimo numero della rivista americana "New York Magazine", in cui appare di schiena davanti ad uno specchio, coperta solo da un body di pizzo nero e collant velati. Location dello scatto, che ha già fatto il giro del mondo, l'elegante bagno rivestito di marmo di una suite dell'Hotel Meurice di Parigi.

L'immagine è opera della fotografa Dominique Issermann, a cui l'attrice si è affidata senza remore: "La conosco bene e mi fido totalmente di lei. Ad un certo punto mi ha detto Mi piace che si vedano le gambe. Sapevo che sarebbe venuta fuori una foto interessante, ma così audace no, non me lo aspettavo".



La foto ha fatto impazzire la rete ed è stata ripresa da molti siti internet, ma l'attrice ha minimizzato con modestia il fenomeno commentando: "Certe volte si dà un'importanza eccessiva alle cose".