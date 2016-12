Cate Blanchett, seno da Oscar sul red carpet

11:00 - E' stata Cate Blanchett - candidata agli Oscar come Miglior Attrice Protagonista per il ruolo in "Blue Jasmine" - a catalizzare l'attenzione agli AACTA Award, i premi australiani del cinema. Sul red carpet la diva ha, infatti, sfoggiato un abito dalla scollatura generosa che metteva in risalto il suo prosperoso décolleté. Sorridente e sicura di sé, Cate sembra essere decisa a prendere "di petto" la sua corsa verso gli Oscar.

La Blanchett fa parte della cinquina magica delle dive di Hollywood che il prossimo 2 marzo si contenderanno il titolo di miglior attrice protagonista. L'attrice, in competizione per l'interpretazione di una donna sull'orlo di una crisi di nervi in "Blue Jasmine", se la vedrà con altre fuoriclasse del cinema americano: Sandra Bullock ("Gravity"), Meryl Streep ("I segreti di Osage County"), Amy Adams ("American Hustle") e Judi Dench ("Philomena").