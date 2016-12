Carroponte, un'estate in musica da Loredana Bertè ad Emis Killa

15:29 - Si apre il 29 maggio la nuova stagione del Carroponte, lo spazio nell'ex Breda di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, che ospiterà fino a metà settembre concerti, attività per bambini, ristorazione e iniziative culturali. Tra gli appuntamenti i concerti di Loredana Bertè, Afterhours, Goran Bregovic ed Emis Killa.

Forte delle oltre 250.000 presenze registrate nel 2013, Carroponte arriva alla quinta stagione di Carroponte. La programmazione 2014 s'inserisce in un progetto visionario più ampio, un progetto di ripensamento del ruolo dell'area a livello territoriale e macroterritoriale. L'idea è quella di fare del Carroponte e dello Spazio M.I.L. un distretto culturale.



Il cartellone 2014 si conferma per il suo spessore culturale e la vocazione marcatamente internazionale: dal re del desert-blues BOMBINO (3 giugno) al padre dell'ethio – jazz Mulatu Astakte (7 giugno), dal gypsy punk dei Gogol Bordello (21 giugno) al grande soul di Myron & E (27 giugno), passando per il cantautorato d'altissima classe di Oren Lavie (25 giugno) e William Fitzsimmons (23 luglio), l'ensemble americano della New York Ska Jazz Esemble (7 luglio), il gran cerimoniere del Balkan Party Goran Bregovic(16 luglio), il grande blues di Jonny Lang (14 luglio), il bluegrass di fama mondiale di John Butler (15 luglio), il collettivo reggae degli Easy Star All Stars (27 luglio), fino alla leggenda del punk californiano che ha nome Nofx (3 agosto). Di altissima caratura anche i nomi degli artisti di casa nostra: si va da Loredana Bertè che celebrerà 40 anni digrandi successi inaugurando la stagione del Carroponte (29 maggio) all'indie rock d'autore degli Estra (11 giugno), Massimo Volume (24 giugno) e Calibro 35 (26 giugno), alla reunion degli storici C.S.I.,senza Giovanni Lindo Ferretti (24 luglio); dalla nuova leva dei cantautori, tra cui spiccano Erica Mou (1 luglio), Levante (3 luglio), Dente (26 luglio) a chi ha ben più di un decennio di carriera alle spalle come Cesare Basile (1 giugno) e Paola Turci (22 luglio). Forti dell'ultima edizione del festival di San Remo, dove hanno colpito tutti con il brano “Unica” il 6 luglio arrivano i Perturbazione, mentre il 18 luglio toccherà alla pluripremiata Bandabardò, così come il 19 luglio a chi ha fatto la storia del ragga muffin: i Sud Sound System. Grandi nomi in arrivo anche a settembre: già annunciati i concerti degli Afterhours (6 settembre) e del fenomeno rap Emis Killa (11 settembre).



Quest’anno tornerà anche Bambini@Carroponte che accompagnerà la programmazione nei pomeriggi di sabato e domenica, da maggio a settembre. Verranno proposti laboratori e spettacoli per bambini e famiglie gratuiti o a costi contenuti. Sarà inoltre prevista un’area attrezzata specificatamente per i bambini sempre a disposizione e un'area ristoro con tavoli e sedie per i più piccoli, per fare del Carroponte anche un luogo a misura di bambine e bambini.