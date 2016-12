Carla Bruni annulla tour in Canada

09:37 - Non decolla la carriera da cantante per l'ex Première dame di Francia. Carla Bruni è stata infatti costretta ad annullare il tour in Canada dopo la scarsa vendita di biglietti. Circa un centinaio, sottolinea il quotidiano canadese "Ottawa Citizen" che riporta le confidenze degli organizzatori. I soldi saranno rimborsati.

Insomma, la Bruni sembra avere pochissimi fan in Canada che a quanto pare non sono in trepidazione per l'uscita del nuovo album "Little French Song". Tanto che dopo il flop per la data del 23 aprile al Casino du Lac Leamy di Gatineau, nella regione francofona canadese del Quebec, sono state cancellate alcune date del suo tour nord americano in programma in primavera: da Montreal a Quebec. E pensare che Carlà voleva ripartire proprio da qui. Insomma, una cosa sono le doti canore, un'altra è riempire gli stadi. Adesso lo sa anche Carlà.