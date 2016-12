Cara Delevingne, "giusto un po' nuda"

09:41 - Protagonista delle sfilate milanesi, la sensuale Cara Delevingne non smette di stupire. Eccola nuda, in copertina su "Allure", immortalata dall'amico fotografo delle star Mario Testino. La modella e attrice britannica 22enne si mostra come mamma l'ha fatta, coperta solo dai lunghi capelli sciolti e un lucchetto griffato. Per una come lei che proviene da una famiglia di nudisti, farsi fotografare senza veli è un gioco da ragazzi.

"Giusto un po' nuda... pshhhh" ha scritto Cara su Instagram postando le foto per i suoi 7 milioni di follower. "Penso che sia molto più difficile fare amicizia con i ragazzi - racconta al magazine - Di solito gli uomini vogliono solo venire a letto con te".



La Delevingne - che dopo la carriera da modella si è butta sul cinema con il film "Colpa delle Stelle" e si sta preparando a interpretare la pellicola "Città di carta" nella parte della protagonista - non ha mai fatto mistero di preferire le donne: dopo la fine della storia con Michelle Rodriguez adesso è diventata molto amica di Nicki Minaj. Anche se c'è chi è pronto a giurare che si sia invaghita della fidanzatina di Bradley Cooper, la bella Suki Waterhouse, che frequenta assiduamente. Riuscirà a scipparla all'attore?