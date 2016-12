Capitan America cambia pelle: nel nuovo fumetto sarà nero

13:28 - Novità in vista per i fan di "Capitan America. Nella prossima serie a fumetti, in uscita ad ottobre, il supereroe a stelle e strisce sarà infatti di colore. Il cambio sul grande schermo avverrà invece probabilmente nel 2016, con Chris Evans che passerà lo scudo all'attore afro-americano Anthony Mackie. "Era solo questione di tempo, siamo nel 2014 - ha commentato il produttore esecutivo Tom Brevoort - Siamo entusiasti del cambiamento".

Dopo decenni di eroi statici e immutabili, il cinema ha portato una ventata di aria fresca nel mondo dei fumetti. Solo qualche giorno fa, infatti, la Marvel aveva annunciato che nel prossimo fumetto Thor (altro eroe-simbolo degli Avenger) sarà donna.



"In questo momento abbiamo un pubblico molto ampio - ha spiegato Brevoort - Questo ci rende più consapevoli del fatto che abbiamo lettori con differenti background. Sono affamati di personaggi che possano rispecchiarli e i nostri autori prendono questo fattore molto seriamente".