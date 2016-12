Cannes, presentato l'Ischia Global Fest 2014

15:49 - E' stato attribuito a Sylvester Stallone il Legend Award della XII edizione dell'Ischia Global film& Music Fest (12-20 luglio) evento presentato a Cannes dal produttore ed ideatore Pascal Vicedomini. La star americana, insieme al produttore Avi Lerner, sono artefici gli artefici del film "Mercenari 3", che ha scelto la Croisette per la sua promozione. "E' un bel festival in un'isola meravigliosa" ha detto Stallone. Darina Pavlova è il presidente onorario della kermesse.

Sarà l'anteprima mondiale del film "Desert Dancer" di Richard Raymond con Freida Pinto e Tom Cullen (opera sulla lotta per la libertà in Iran attraverso il sogno della danza), ad aprire il 13 luglio la XII edizione dell'Ischia Global Film & Music Fest. L'annuncio è stato dato al Festival di Cannes dal produttore della manifestazione Vicedomini, affiancato da Marina Cicogna, dal Honorary Chair 2014 Darina Pavlova e dalla madrina Clotilde Courau.



"Siamo grati agli amici di Relativity Media di averci accordato l'evento determinante per il lancio globale di un lavoro che lega la libertà espressiva dell'arte alla battaglia per i diritti umani, in un'incredibile vicenda ispirata a una storia vera" dichiara Vicedomini sottolineando il consolidato impegno umanitario della kermesse internazionale in programma sino al 20 luglio e guidata dai produttori Mark Canton e Trudie Styler e da Kerry Kennedy. "Desert Dancer" è un film musicale ambientato nel corso delle rivolte 2009 contro il regime iraniano ed è basato sulla storia di Afshin Ghaffarian e il suo sogno di diventare ballerina nonostante i divieti del regime. Le coreografie sono di Akram Khan che firmò la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Londra. Con la superstar indiana Freida Pinto e Tom Cullen, fa parte del cast anche l'iraniana Nazanin Boniadi (già premiata all'Ischia Global Fest nel 2012) e Reece Ritchie.



Dopo India, Cina, Russia, Germania, Brasile, Giappone, Sud Africa, Messico, Regno Unito, Argentina e Francia, il focus di Ischia Global 2014 sarà centrato sulla Bulgaria, il paese dell'UE più sorprendente sul fronte cinematografico, come dimostra la produzione dell'atteso blockbuster "The Expendables 3" avvenuta negli Studios New Boyana ad opera del produttore israeliano Avi Lerner e di Sylvester Stallone (habitué della factory di Sofia). "La Bulgaria propone oggi un 'modello' di cinema a basso costo che può essere un esempio per il Sud Italia - sostiene Giancarlo Carriero, presidente dell'Accademia Internazionale Arte Ischia".



"Tutto merito di Lerner che porterà da noi un documentario sui suoi Studios in cui sono stati realizzati film campioni d'incasso nel mondo come '300' o l'intera serie di "Expendables" - aggiunge la produttrice bulgara Darina Pavlova confermando che a Ischia, alla presenza del Ministro della Cultura del suo Paese, si vedranno ulteriori anticipazioni del film, dopo la presentazione record di Cannes con lo strabiliante cast presente sulla Croisette (incluso Schwarzenegger, Harrison Ford, Mel Gibson, Antonio Banderas e Jason Statham).