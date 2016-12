Cannes 2014, red carpet infuocato e spunta una donna nuda

09:44 - Mai come quest'anno il red carpet di Cannes è stato così infuocato. Durante il Festival del Cinema le donne più belle del cinema americano e francese si presentano con vestiti mozzafiato come Frederique Bel in abito trasparente nero vedo-non vedo o Jessica Chastain che ha scoperto le belle gambe. E che dire della Modella Lady Victoria che mostra i capezzoli? Su tutte vince una anonima ragazza che mostra il suo décolleté senza censure.