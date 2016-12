Cannes 2014, omaggio a Marcello Mastroianni e Federico Fellini

11:54 - Il Festival di Cannes ha scelto un ritratto di Marcello Mastroianni, preso da un fotogramma di "Otto e mezzo" di Federico Fellini, per la locandina della 67esima edizione della kermesse. "Con Marcello Mastroianni e Federico Fellini - spiega l'organizzazione - è un cinema libero e aperto al mondo che celebriamo". La figlia di Mastroianni, Chiara, dice di essere "molto fiera e toccata dal fatto che Cannes abbia scelto di rendere omaggio a mio padre".

"Lo trovo molto bello e moderno - ha continuato - Un'ironia dolce e la classe del distacco. E' proprio come era lui". Dopo l'Oscar a Paolo Sorrentino per "La grande bellezza", ora anche il prestigioso festival della Costa Azzurra ha voluto omaggiare i due mostri sacri del cinema italiano ed internazionale.



Per il poster della 67esima edizione, Hervé Chigioni e il grafico Gilles Frappier si sono ispirati ad un fotogramma tratto dal film "8 1/2" di Fellini, che partecipò in concorso a Cannes nel 1963. "Il suo sguardo sopra gli occhiali neri ci rende complici della felicità cinematografica mondiale - hanno spiegato a "Le Figaro" - Una felicità che si può condividere insieme grazie all'esperienza del festival".