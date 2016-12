Cameron Diaz, per le scene di "Sex Tape" chiesto l'aiuto di Youporn...

10:01 - Arriva nei cinema statunitensi il 18 luglio "Sex Tape", l'attesa commedia con Cameron Diaz e Jason Segel. Il film parla di una coppia che gira un filmino hard amatoriale e questo, per errore, finisce nelle mani di tutti i loro amici... Per avere delle dritte su come girare le scene più "intense", il regista Jake Kasdan ha rivelato di essersi rivolto allo staff di Youporn.

Chi meglio dei gestori del più utilizzato sito di video hard per conoscere tutti i segreti del porno amatoriale? "Quelli di Youporn avevano molte cose da dirci riguardo a come funzionano tecnicamente le cose - ha spiegato Kasdan all'Huffington Post Usa -. Abbiamo scoperto che la gente carica video così di frequente in quantità tale che questi siti sono alcuni dei più grandi esistenti e la tecnologia per mantenerli funzionanti è enorme".



Affidarsi a quelli di Youporn è stato naturale dal momento che in una scena del film si parla espressamente del sito. "Stavamo lavorando effettivamente con loro su una sequenza e avevamo bisogno della loro cooperazione - ha continato Kasdan -, speravamo che lavorare con loro ci avrebbe aiutato, e così è stato".