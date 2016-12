Cameron Diaz: "Non uso deodoranti"

11:55 - Cameron Diaz non ha paura di rivelare i suoi segreti più intimi, nemmeno quando si tratta di igiene personale. Sul red carpet di "The Other Woman", l'attrice ha infatti ammesso di non usare il deodorante da parecchio tempo. "Non credo negli antitraspiranti - ha rivelato a E! Online - Fanno male, non li uso da quasi 20 anni. Sei puzzolente proprio perché usi i deodoranti, perché trattengono il sudore".

La Diaz non ha paura di andare controcorrente e di condividere le sue abitudini private con il pubblico. Nel suo libro "The Body Book" ha infatti ammonito le ragazze sul pericolo della depilazione definitiva al pube.



"Ho sentito che adesso va di moda tra le ragazze sottoporsi al laser per rimuovere i peli delle parti intime - scrive l'attrice - E' una decisione folle, perché è per sempre. L'idea che la vagina sia meglio senza peli è una moda recente, ma come tutte le mode è destinata a finire".