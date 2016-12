Cameron Diaz innamorata di Benji Madden

12:00 - Benji Madden ha fatto breccia nel cuore di Cameron Diaz. Trentacinque anni, professione chitarrista e corpo completamente tatuato, Madden vanta anche un fratello gemello, con cui ha formato il gruppo punk Good Charlotte, e un flirt di dieci mesi con Paris Hilton. Pizzicati in un locale di Manhattan a scambiarsi dolci effusioni, tra i due sembra stia già andando alla grande...

La Diaz è single da tre anni. L'ultimo flirt era stato quello decisamente sfortunato con Alex Rodriguez, giocatore di baseball di origini domenicane incoronato nel 2007 da People come uno degli uomini più belli del mondo. Certo, Madden è tutt'altro genere di uomo. Tatuaggi esagerati, il più grande è sulla schiena e raffigura il volto di Benjamin Franklin, piercing e una collezione di bambole horror, non si può certo negare che il nuovo amore di Cameron non sia un tipo tosto.