Cameron Diaz: "In Sex Tape sarò nuda"

09:30 - Cameron Diaz ha aspettato fino ai 42 anni per spogliarsi sul set, ma nel suo prossimo film "Sex Tape" (nelle sale italiane dal 18 luglio) la potremo ammirare come mamma l'ha fatta. "E' la prima volta per me, ma l'ho fatto perché lo richiedeva il ruolo - ha confessato al magazine Esquire - Questo significa che vedrete tutto". Nell'attesa di ammirarla al cinema, il fotografo Vincent Peters l'ha immortalata sexy e provocante per la copertina.

In "Sex Tape" interpreta una mamma e una moglie che, dopo dieci anni di matrimonio, realizza con il marito (Jason Segel) una piccante fantasia: girare un filmino hard. Purtroppo, però, il video viene rubato e i due si trasformano in detective per trovare il colpevole.



Dopo vent'anni di attività, Cameron Diaz ha scelto questo film per la prima scena di nudo della carriera, Un ciak in cui promette di 'far vedere tutto'. Un regalo per lei stessa e per i fan, i vista dei 42 anni che compirà il prossimo agosto. "Amo essere una quarantenne. Ci sono tante cose di cui ti liberi: prima di tutto della paura. E' l'età migliore per una donna- ammette l'attrice - Semplicemente smette di interessarti cosa pensano gli uomini di te".