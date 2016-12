Cameron Diaz e Benji Madden, un'estate a tutto rock... sognando un bebè

11:58 - Cameron Diaz si gode le vacanze a Miami insieme al suo nuovo tatuatissimo amore Benji Madden, chitarrista dei "Good Charlotte". "Chi" li ha pizzicati insieme sulla spiaggia di Miami, felici e innamorati come non mai. La diva di Hollywood sembra aver finalmente trovato l'uomo giusto e pare che sia impaziente di mettere subito su famiglia con lui. "Vuole rimanere incinta entro l'anno" ha infatti svelato una fonte a Ok Magazine.

La coppia si frequenta solo da pochi mesi, ma per la Diaz si è trattato di amore a prima vista. "Cameron è pazza di Benji, ha detto che è l'uomo della sua vita e spera che la loro relazione duri a lungo - ha continuato l'insider - Lei non scherza, vuole rimanere incinta entro la fine dell'anno".



Una situazione molto simile a quella che la vedeva protagonista in "Che cosa aspettarsi quando si aspetta". Nel film del 2012 interpretava infatti un star della tv che dopo appena due mesi di relazione con un collega (Matthew Morrison) scopre di essere incinta. Dopo la "prova" generale sul set, pare proprio che la Diaz voglia fare il bis anche nella vita reale con il suo Benji.