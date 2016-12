Cameron Diaz: "Capita a tutte di essere attratte da altre donne"

11:30 - Cameron Diaz è una diva affermata di Hollywood e non ha certo paura della concorrenza delle colleghe, anzi confessa di essere attratta dal gentil sesso. "Non sono gelosa, anzi credo che le donne siano bellissime - ha confessato a "Glamour" - Penso che tutte le donne prima o poi si siano sentite attratte sessualmente da un'altra donna. E' naturale apprezzare la bellezza femminile".

Per il film "The Other Woman", che uscirà la prossima estate, ha diviso il set con una bomba sexy del calibro di Kate Upton. Nessuna gelosia però per Cameron, che con i suoi 41 anni può finalmente ambire a ruoli più interessanti: "La gente mi chiede se sono preoccupata del fatto che non riuscirò più a trovare parti interessanti. In realtà per un'attrice i ruoli migliori arrivano adesso. Le ingenue non sono intriganti, non lo sono mai state".