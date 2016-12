Bud Spencer ricoverato in ospedale

17:45 - Tanta paura per Bud Spencer. L'attore 84enne è stato ricoverato in un ospedale romano ma ci ha pensato il figlio Giuseppe Pedersoli a tranquillizzare tutti: "Non è in pericolo di vita", ha detto all'agenzia Adnkronos. La notizia del ricovero è apparsa subito sul sito del magazine tedesco Bild e poi è arrivata in Italia. Sembra si sia trattato di un calo di pressione. Spencer resta sotto controllo medico, per le dimissioni si attende qualche ora.

L'attore era atteso in Germania per un tour promozionale del lancio del nuovo libro "Mangio ergo sum". Ma viste le condizioni di salute il figlio Giuseppe ha voluto cancellare gli impegni previsti per precauzione: "Recupereremo comunque le tappe saltate, prima dell'uscita del libro nelle prossime settimane".