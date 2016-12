23 marzo 2014 Bruce Springsteen show e festa sul palco tra Sting e Elton John Esce il 25 marzo il dvd del concerto-tributo a Los Angeles per il Boss Tweet google 0 Invia ad un amico

09:44 - L'8 febbraio è stata una data speciale per Bruce Springsteen. A Los Angeles si è tenuto un concerto-tributo in onore del Boss, nominato per la sua carriera e l'attività filantropica "Uomo dell'anno 2013" per MusiCares, associazione che si occupa di supportare i musicisti bisognosi di aiuto dal punto di vista economico e sanitario. Sul palco amici e colleghi a omaggiarlo da Sting a Ben Harper, passando per Patti Smith e John Legend.

Durante questo evento sold out, presentato dall'attore Jon Stewart, Bruce Springsteen si è esibito con la sua E Street Band e sullo stesso palco si sono alternati gli artisti che hanno interpretato brani storici e successi della sua carriera come Mumford and Sons ("I'm On Fire"), Jackson Browne e Tom Morello ("American Skin - 41 Shots"), la superstar latina Juanes ("Hungry Heart") e John Legend ("Dancing in the Dark"). La chiusura con tutto il cast sul palco è stata affidata a "Glory Days".