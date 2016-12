Britney Spears scroccona: si "dimentica" di pagare il pranzo

11:24 - Figuraccia imbarazzante per Britney Spears, che ha fatto suo malgrado la parte della scroccona in un locale dove si era fermata a pranzare con il fidanzato David Lucado. A quanto riporta TMZ al momento di pagare il conto (circa 30 dollari), la cantante avrebbe infatti detto alla cameriera di rivolgersi alla guardia del corpo per il saldo. Peccato che anche il bodyguard sia uscito dal ristorante senza pagare il conto.

Forse Britney avrebbe potuto pagarsi il pranzo cantando una delle sue hit, ma in questo caso gli applausi non sarebbero stati scontati. Recentemente è infatti finita sul Web una versione grezza di "Alien", uno dei brani contenuti nell'album "Britney Jean".



Senza effetti sonori e altri "trucchi" del mestiere, la voce Britney ne esce massacrata. Il produttore William Orbit è subito intervenuto in difesa la sua pupilla, spiegando che erano semplici vocalizzi di prova. Vocalizzi o no, forse non è un caso che il suo ultimo album si sia rivelato un autentico flop.