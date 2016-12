8 agosto 2014 Britney Spears in versione top model: sfoggia la sua linea nuova di zecca Su Instagram le foto della linea di intimo da lei disegnata ma soprattutto della ritrovata forma fisica. Niente Photoshop, ma non ci sarà dietro qualche ritocchino? Tweet google 0 Invia ad un amico

10:39 - Irriconoscibile. Per più motivi. La Britney Spears che appare nelle foto postate negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram ha davvero voltato pagina. In vista della ripresa autunnale del suo show a Las Vegas, la popstar si è tirata a lucido, decisamente dimagrita e affinata. Lo dimostra con uno scatto dal backstage di un photoshoot realizzato in questi giorni. Tutta dieta e footing? Lei giura di sì...