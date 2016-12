Britney Spears, bikini sexy alle Hawaii

13:32 - Sarà per festeggiare il terzo anniversario dell'uscita di "Femme Fatale", a cui è particolarmente legata, o per la ripresa del mega show a Las Vegas ad aprile, Britney Spears è scappata con tutta la famiglia in vacanza. Ed eccola tra i due figli e il compagno con un invidiabile bikini. Sembrano ormai lontani i tempi difficili, Britney ha ritrovato la sua serenità.

Approfittando di qualche giorno di libertà, Britney ha fatto i biglietti aerei per tutta la famiglia per fuggire sulle spiagge dorate delle Hawaii. I figli Sean Preston e Jayden James e il compagno della cantante, David Lucado, appaiono sorridenti e felici più che mai. Un quadro perfetto.