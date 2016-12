Britney Spears, ballerina la accusa: "Mi ha rotto il naso e non si è fermata"

10:24 - Britney Spears è finita al centro della polemica dopo che Dawn Noel, una delle ballerine di "Work Bitch", l'ha denunciata per averle rotto il naso durante le prove del video. Secondo quanto dichiarato al sito TMZ, durante una piroetta Britney si sarebbe sbilanciata e l'avrebbe colpita in pieno volto con le mani. Dopo l'incidente avrebbe poi continuato a ballare come se nulla fosse, senza assicurarsi del suo stato di salute.

L'incidente è avvenuto nell'agosto del 2013 e, a quanto sostiene la ballerina, Britney si sarebbe presentata alle prove con un ritardo di parecchie ore "arruffata e in stato confusionale", incapace di eseguire anche i movimenti più basilari.



Durante la coreografia la popstar si sarebbe poi sbilanciata, andando a finire contro la Noel e rompendole il naso. La donna ha inoltre rivelato che lo staff della Spears aveva promesso di rimborsarle tutte le cure mediche, ma sono ormai passati mesi dall'intervento al naso e non ha ricevuto ancora niente. Per questo ha deciso di ricorrere alle vie legali, trascinando la popstar in tribunale.