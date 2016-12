20 febbraio 2014 Brit Awards: il grande assente Bowie trionfa insieme agli Arctic Monkeys Consegnati a Londra gli "Oscar" della musica britannica. Il Duca Bianco, premiato come miglior cantante, ha coronato così l'anno del suo ritorno. Beyoncé ha incantato con la sua esibizione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:49 - Serata di gala per la musica britannica, con la consegna dei Brit Awards, equivalente inglese dei Grammy. Trionfatori sono stati David Bowie, premiato come miglior cantante, e gli Arctic Monkeys, miglior gruppo, che hanno avuto la meglio sui favoriti One Direction. Tra le esibizioni ha incantato Beyoncé. Bowie non ha partecipato, facendo ritirare il suo premio da Kate Moss.

Per Bowie si tratta del primo Brit Award da 18 anni a questa parte. Lo stesso premio invece, quello per miglior cantante, se l'era portato a casa 30 anni fa. Un riconoscimento importante che però non è stato sufficiente a strapparlo al suo isolamento newyorchese.



Sicuramente a sorpresa invece l'affermazione degli Arctic Monkeys, considerato il fenomeno One Direction. Insomma, un'edizione che sembra aver voluto affermare un ritorno del rock a scapito del pop più facile.



In campo femminile ha vinto Elie Goulding, mentre la miglior rivelazione sono stati i Bastille. Premio anche per i Daft Punk, recenti trionfatori ai Grammy: il duo francese è stato votato come miglior gruppo internazionale, mentre il miglior artista internazionale è Bruno Mars. Ennesimo riconoscimento anche per Lorde, la giovanissima neozelandese, premiata come migliore artista femminile internazionale.