Brigitte Nielsen e i quattro figli: "Non è facile avermi come mamma"

08:35 - Non deve essere stato facile per Brigitte Nielsen tirare su i quattro figli: Julian (30 anni), Killian Marcus (24), Douglas Aaron (21) e Raoul Ayrton (19), ma a Chi l'attrice ammette che anche averla come mamma non è certo una passeggiata. "Penso sia difficile avere una madre famosa, soprattutto quando ci sono brutte notizie sulla stampa - spiega - Può essere difficile e in quei momenti è importante parlare".

Una famiglia allargata quella della Nielsen, che dopo una vita amorosa turbolenta da dieci anni è felicemente sposata (è il suo quinto matrimonio) con Mattia Dossi. I figli sono nati da tre padri diversi: il primogenito Julian dal musicista Kasper Winding, Killian dall'ex campione di football Mark Gastineau, mentre Douglas e Raoul sono figli del pilota di rally Raoul Meyer.



Nonostante vivano in città diverse, lei a Los Angeles e loro tra Milano e Copenaghen, "il legame è bellissimo: è aperto e comunichiamo benissimo, ma non è sempre stato facile visto che non sono un angelo. Nella mia vita ho fatto molte cose buone, ma ho anche fatto molte scelte sbagliate. Sono una persona vera e nessuno è perfetto".

Con una 'squadra' di uomini in casa, Brigitte ammette di aver desiderato a lungo una bambina in passato: "Ogni volta che restavo incinta mi dicevo questa volta è una bambina. E invece... Ma penso che in fin dei conti sia il mio destino essere circondata da maschi, perché io sono la regina! Una regina dovrebbe essere circondata da tanti ragazzi ed è esattamente quello che è capitato a me".