Brescia, Grignani ubriaco rovina il concerto dell'amico Omar Pedrini

12:19 - Barcolla sul palco, sbaglia le parole della canzone, e infine viene allontanato dalla sicurezza. Gianluca Grignani si è presentato così a Brescia, visibilmente ubriaco, alla prima tappa del tour dell'amico Omar Pedrini, che lo aveva invitato come ospite. Grignani ha rubato la scena e apostrofato l'ex leader dei Timoria, con frasi sconnesse, tipo: "questo si che è un grande rocker. Ha scritto un disco bellissimo, come si chiama?"... Proprio quando sembrava aver finalmente superato i suoi problemi, ci ricasca. Ma la brutta performance di Brescia, non è una novità. E questo video lo dimostra...Nel concerto del 2009 a Viggianello, Potenza, aveva cantato alticcio, bersagliato dai fischi del pubblico, fino a collassare sul palco, davanti ai fan.