Brasile 2014: Rihanna hot tra birre, calcio e Pelé

13:51 - Rihanna è letteralmente impazzita per i Mondiali di calcio. Su Twitter ha commentato spesso le prestazioni dei giocatori. Ora la popstar si trova in Brasile in vista della finalissima Germania-Argentina. Nel frattempo con il suo costumino striminzito e il lato B ha fatto girare la testa a chi si trovava in spiaggia la scorsa notte dove ha festeggiato con diverse birre. E c'è stato anche il tempo per posare con il mito del calcio Pelé.

Il pomeriggio di Rihanna è iniziato già con un bel po' di bottiglie di birra consumate assieme alle sue amiche in albergo. Poi una sbirciatina alla partita Olanda-Brasile e infine un bel bagno notturno anche con la manager Jennifer Rosales. Insomma Riri non vede l'ora di replicare anche questa notte quando si incoronerà la squadra di calcio campione del Mondiale brasiliano. Nel frattempo la popstar ha anche posato sorridente assieme all'ex campione Pelé. Insomma la FIFA ha avuto quest'anno una testimonial (involontaria) di tutto rispetto.