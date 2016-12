Brad Pitt aggredito da un pazzo

11:14 - Quanta paura per Brad Pitt! L'attore stava firmando autografi con Angelina Jolie sul red carpet per la presentazione di "Maleficent" a Los Angeles quando all'improvviso è stato aggredito da uno squilibrato che gli è praticamente saltato addosso. Dopo un primo momento di parapiglia con cinque guardie del corpo, l'uomo - un 25enne di nome Vitalii Sediuks - è stato preso in consegna dalle forze dell'ordine.

Per fortuna per Brad Pitt c'è stato solo tanto spavento. L'attore non ha riportato ferite e, dopo il fermo dello squilibrato, ha continuato con la compagna Angelina Jolie a salutare i fan accorsi numerosi sulla passerella.