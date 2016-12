Bologna capitale della tecnohouse per una notte

11:58 - Bologna per una notte è stata al centro della musica techhouse all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per l'unica tappa italiana del tour "Sensation Into The Wild", che già lo scorso anno aveva registrato il sold out. A caratterizzare l'evento il dress-code obbligatorio (tutti vestiti rigorosamente di bianco) e la presenza di alcuni dei migliori dj del panorama internazionale.

La scenografia era ispirata al mondo della giungla con un gigantesco serpente, sempre bianco, a dominare la scena, ballerine armate di cannoni spara fumo, acrobati, fontane di acqua, laser e giochi pirotecnici e di luce. Ad aprire le danze è stato il dj resident Mr.White seguito dal giovanissimo Oliver Heldens per arrivare alla presenza di spicco della star dj Hardwell.