Bob Hoskins è morto a 71 anni per polmonite

18:26 - Bob Hoskins è morto di polmonite all'età di 71 anni. Lo ha riferito il suo agente. L'attore inglese, noto per il ruolo del detective privato Eddie Valiant di "Chi ha incastrato Roger Rabbit", ha vinto un BAFTA e un Golden Globe come Miglior Attore per il film "Mona Lisa" del 1986. Ha interpretato Papa Giovanni XXIII per la fiction "Il Papa Buono". Si era ritirato dalle scene nel 2012 dopo che gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson.

E' stata rilasciata una dichiarazione congiunta della moglie Linda e i figli Alex, Sarah, Rosa e Jack: "Siamo devastati dalla perdita del nostro amato Bob. E' morto pacificamente in ospedale, circondato dalla famiglia la scorsa notte, dopo un attacco di polmonite. Chiediamo di rispettare la nostra privacy e vi ringraziamo per i vostri messaggi di amore e sostegno".



Nel frattempo su Twitter attori e istituzioni del cinema hanno lasciato il loro tributo. A partire dai vertici dei Bafta, gli Oscar britannici, che hanno scritto di essere "profondamente rattristati" per la scomparsa di Hoskins. Mentre l'attore Stephen Fry ha parlato di "notizia terribile" e ricordato come secondo lui 'Quel lungo venerdì santo', film del 1980 in cui la stella scomparsa è protagonista, sia "uno dei migliori film britannici dell'era moderna". Mentre Helen Mirren, che con Hoskins recitava in quella pellicola, lo ha definito come un "fratello".



UNA VITA DEDICATA AL CINEMA CON PASSIONE - Al grande schermo l'attore approda per caso e con un piccolo ruolo da caratterista nel 1972 ("Al fronte"), ma appena tre anni dopo lavorava al fianco del giovane Richard Dreyfuss, in un film indipendente di culto come "Il pornografo" di John Byrum. Il cinema inglese degli Anni 70 fu la vera culla della sua celebrità con ruoli da gangster in "Quel lungo venerdì santo" di John McKenzie (1980) e soprattutto in "Mona Lisa" di Neil Jordan (1986) che gli vale il trionfo a Cannes (miglior attore), il Golden Globe e la nomination all'Oscar nello stesso anno.



Bob Zemeckis gli affida la parte del detective privato Eddie Valiant in "Chi ha incastrato Roger Rabbit". Da quel momento diventa un protagonista a tutti gli effetti e un nome spendibile al botteghino. Arrivano pellicole come "Super Mario Bros" del 1993. E dopo i cartoni la volta dei grandi personaggi storici da Berjia ne "Il proiezionista" a Edgar Hoover nel "Nixon" di Oliver Stone, da Mussolini in "Io e il Duce" a "Il Papa buono". Dopo aver lavorato con star come Dustin Hoffman, Cher, Robin Williams, Julia Roberts, ritorna in patria, chiamato da Stephen Frears per "Mrs Henderson presenta" (2005) al fianco di Judy Dench. Per la terza volta si affaccia al podio dei Golden Globe ma questa volta è solo finalista, come per "Roger Rabbit". Nella sua carriera 22 premi come miglior attore, tra cui anche il celebre "Razzie Award" per l'interpretazione peggiore dell'anno, quella di "The Mask 2". L'ultima apparizione è nei panni di un nano in "Biancaneve e il cacciatore" (2012).