Blondie, i successi di sempre e nuove hit per celebrare 40 anni di carriera

Anno speciale per i Blondie. La band guidata da Debbie Harry festeggia i 40 anni di carriera e per celebrare la ricorrenza pubblica il 13 maggio un doppio disco dal titolo "Blondie 4(0) Ever": a una collezione di canzoni nuove dal titolo "Ghosts Of Download" si aggiunge "Deluxe Redux: Greatest Hits", con nuovissime registrazioni in studio dei più grandi successi. Tgcom24 vi offre l'ascolto in streaming di entrambi gli album.

Un gruppo che è entrato di diritto nella storia del pop-rock, grazie anche alla sua leader icona. Cantante e attrice dal carisma tale da essere immortalata da Andy Warhol in un celebre ritratto, che campeggia sulla copertina del nuovo greatest hits. E se Debbie Harry ha raggiunto uno status personale, i Blondie come gruppo nell'arco di quattro decenni sono diventati una realtà che influenza continua a dominare nei mondi della musica, della moda e dell'arte. Punk e disco, rock e reggae, ribellione e lustrini pop: gli opposti trovano nei Blondie una sintesi quasi perfetta.



Debbie, con il chitarrista Chris Stein e il batterista Clem Burke, accompagnati dai nuovi compagni Leigh Foxx (nella band dal '97), il chitarrista Tommy Kessler e il tastierista Matt Katz-Bohen, hanno iniziato il loro quarantesimo anno di attività scuotendo Times Square a New York durante il Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest, seguito da una performance elettrizzante su Super Bowl Boulevard e hanno suonato al SXSW. Più di recente Debbie Harry ha sorpreso il pubblico di Coachella, quando è apparsa sul palco durante il concerto degli Arcade Fire. Solo un antipasto per un tour mondiale in lavorazione.



La band ha iniziato a lavorare sul nuovo materiale subito dopo l'uscita dell' del 2011 "Panic Of Girls". In "Ghosts Of Download", decimo album in studio della loro carriera, si mescolano sonorità da dance-floor al pop radiofonico e sono numerose le collaborazioni illustri, tra le quali spicca il duetto con Beth Ditto dei Gossip in "A Rose By Any Name".



L’album è pre-ordinabile in esclusiva su iTunes. Ogni pre-ordine dà diritto a un download gratuito della canzone "I Want To Drag You Around". Chi acquista l’album su iTunes riceverà tre bonus track di Ghosts of Download e un booklet digitale.



