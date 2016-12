Biagio Antonacci, vacanze con Paola per i dieci anni d'amore

08:05 - Dal 2004 Biagio Antonacci fa coppia fissa con la compagna Paola Cardinale e per festeggiare i dieci anni d'amore i due si sono concessi una vacanza da piccioncini a Formentera. In acqua e in riva al mare, non si sono staccati un attimo lasciandosi andare a baci e coccole sotto il sole. Una carica di relax e tenerezze prima del lavoro per il cantautore, che in autunno partirà con il suo tour "L'amore comporta".

Antonacci è innamoratissimo della sua Paola e in molti vorrebbero vederli convolare a giuste nozze. Sulla questione il cantautore non si sbilancia, anche se in un'intervista a Vanity Fair aveva ammesso che "sposarsi è un tale gesto di coraggio che, almeno una volta nella vita, bisogna provarci".



Paola (37 anni) e Biagio (50) sono molto amici di un'altra coppia vip che ha appena compiuto il grande passo: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Che la voglia si nozze abbia finalmente contagiato anche i due eterni fidanzati?