Biagio Antonacci si prende in giro con un video social

12:40 - "Ma chi è quello stonato??" commenta ironico Biagio Antonacci mentre ascolta se stesso alla radio. "Che lagna, vai a studiare" continua il cantante mentre inquadra la radio che trasmette la sua canzone "Ti penso raramente". Il video sui social diventa virale e mentre i fan scrivono complimenti sulle sue doti canore lui regala un'altra performance ad alto tasso... ironico!

Intanto "L'Amore comporta tour 2014" di Antonacci, in partenza dal Palalottomatica di Roma con una doppia data, 8 e 9 novembre - di cui la prima già sold out- si arricchisce di 6 nuovi live, toccando così 21 città in tutta l’Italia. Al calendario, inoltre, si aggiungono i nuovi appuntamenti di Rimini (23 novembre), Montichiari BS (6 dicembre), Livorno (13 dicembre), Trento (16 dicembre) e Bologna (19 dicembre).