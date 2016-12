Biagio Antonacci: "Canto con Laura Pausini e mi sento a casa"

10:07 - Laura Pausini, sarà ospite d'eccezione di "Palco Antonacci", l'evento live di sabato 31 maggio allo Stadio San Siro di Milano. Biagio ha scritto per Laura successi come "Tra te e il mare" e "Vivimi", brano per il quale la Pausini ha vinto nel 2006 il Grammy Awards. Proprio durante un incontro live a dicembre Biagio ha promesso un nuovo brano all'amica e l'ha invitata a San Siro. "Quando canto con lei mi sento a casa", ha dichiarato.

"E visto che ciò accadrà in America - ha continuato maggiormente sentirò questa magia! La sua voce è libera e ispira le parole che navigano al buio nei meandri delle voci. Questa sirena di nome Laura ha il dono di donare a noi un canto che si alza oltre ogni canto. Sarà bello averti sul mio palco, nella mia festa a Milano. Tu protagonista e mai ospite, sarai la voce, io sarò le tue parole, quelle che con la mia musica entreranno nell'anima di chi ci ascolterà!". Biagio sarà uno degli ospiti con Miguel Bosè, Gloria Estefan, la cantante brasiliana Ivete Sangalo e Il Volo, del concerto della Pausini del 6 marzo al Madison Square Garden di New York.



"Palco Antonacci" prima della tappa a San Sira sbarca il 24 maggio Biagio si esibirà all’Arena della Vittoria di Bari.