Biagio Antonacci allo stadio San Siro con Eros Ramazzotti

16:01 - Biagio Antonacci prepara il grande spettacolo in programma sabato 31 maggio allo Stadio San Siro di Milano. Sarà una festa per celebrare anche il nuovo album "L'amore comporta" in uscita l'8 aprile, anticipato dal singolo "Ti penso raramente" in uscita il 28 febbraio. Il cantautore ha invitato, oltre a Laura Pausini, anche Eros Ramazzotti ma non si escludono altre presenze illustri.

Per Eros, reduce dal Noi World Tour, sarà la prima volta sul palco di Biagio con cui condivide un'amicizia di vecchia data. "Anche Fratello Eros ha accettato di venire alla mia festa- ha commentato Antonacci - Timido cuore, voce unica e precisa, uomo generoso che stupisce.Veniamo dai cortili umili, e oggi siamo ascoltati e amati! Canteremo insieme e festeggeremo la nostra bellissima età!".



"Palco Antonacci" sono appuntamenti “live”, uno al Nord e uno al Sud: il 24 maggio Biagio si esibirà all'Arena della Vittoria di Bari e il 31 maggio a San Siro di Milano.



A due anni dal successo multiplatino di "Sapessi dire no" con il quale ha dominato la prima posizione della classifica per dodici settimane (di cui rispettivamente 5 e 7 consecutive), Antonacci torna con tredici brani inediti prodotti dallo stesso Biagio con Michele Canova tra i Sunset studio di Los Angeles e i Kaneepa studio di Milano.