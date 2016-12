Biagio Antonacci alla carica: "Facciamo tutti una rivoluzione con l'amore!"

16:49 - Biagio Antonacci torna l'8 aprile con "L'amore comporta". Tredici inediti tra cui "Le veterane" scritta da Paolo Conte e non manca il tema dell'amore. "Il sentimento è la vera rivoluzione", assicura il cantautore a Tgcom24 che il 24 maggio terrà un live evento a Bari con Giuliano Sangiorgi e Alessandra Amoroso e il 31 a San Siro con Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Per quest'ultima sta scrivendo un nuovo brano dopo "Vivimi" e "Tra te e il mare".

Cosa comporta l'amore per Biagio Antonacci?

L'amore comporta tutto. Ho fatto un titolo generico perché parlare d'amore diventa sempre più difficile. Dunque è un titolo enigmatico quasi fosse un cancello aperto, come è davvero questo sentimento. L'amore è anche sofferenza, dolore, attrazione, meditazione, evoluzione e soprattutto rivoluzione. Non abbiate mai paura di rivoluzionare la vostra vita attraverso l'amore.



Da dove nasce questo invito?

Non ci sono più in questo periodo le idee. Una volta la rivoluzione la si faceva con gli intenti e tanti cantautori si affiancavano ai movimenti politici. Oggi l'unica rivoluzione ammessa è quella sentimentale. Se l'uomo si concentrasse sul proprio cammino e si dedicasse di più all'amore ci sarebbe in giro più speranza.



Canti sempre delle donne e stavolta nell'album c'è "Barbara". Chi è?

Barbara è una donna che sta crescendo e si sta accorgendo che l'indipendenza è fondamentale. Acquisire l'indipendenza dalla propria famiglia prima e dal proprio uomo dopo, denota una grande personalità. Lei non deve chiedere né sottostare a giudizi. Non ho figlie femmine ma dico sempre ai miei amici che le hanno di invitarle ad essere sempre indipendenti.



Com'è nata la collaborazione con Paolo Conte?

Tramite la sua manager. Le ho fatto una richiesta, come tutti i miei colleghi avevano fatto in passato, e si è innamorato della mia voce perché ha detto che a lui "produce pensieri". Questo brano è un gioiello letterario. Nei miei dischi non ho mai interpretato canzoni non mie ed è la prima volta che ci sono testi e musiche di un altro autore. Il fatto che sia Paolo Conte mi riempie di orgoglio.



Perché hai invitato Amoroso, Sangiorgi, Pausini e Ramazzotti per i tuoi due eventi live?

Eros e Laura sono mio fratello e mia sorella. Canterò qualche canzone con loro e ci saranno anche momenti inediti in trio. E' giusto, quest'anno è la nostra festa tra i 30 anni di carriera di Eros, i 20 di Laura e i miei 50 anni di età. Giuliano è una persona meravigliosa e un artista completo. La piccola Alessandra, alla quale ho scritto una canzone 'Non devi perdermi' che sta andando bene, è una delle poche donne fuori dal talent che si è distinta per il carattere e le doti vocali.



E' vero che stai scrivendo un brano per Laura Pausini?

Sì. Dopo 'Tra te e il mare' e 'Vivimi' sto preparando una canzone per lei che spero possa avere la stessa fortuna. Si dice, non c'è due senza tre...