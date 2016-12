14 aprile 2014 Beyoncé, sorpresa alla sorellina

09:44 - Per Beyoncé la famiglia viene al primo posto anche sul palco. La popstar ha infatti deciso di fare una visita a sorpresa alla sorellina Solange, mentre era impegnata in un'esibizione live al Coachella Festival. Il fuori-programma è piaciuto sia alla diretta interessata, che ha abbracciato entusiasta la sorellona famosa, sia al pubblico che è letteralmente impazzito alla vista di Queen B.

Il talento è di famiglia in casa Knowles e le due sorelle hanno cantato e ballato insieme sulle note di "Losing You", la hit di Solange, divertendosi come due bambine. Ma Beyoncé non è stata l'unica special-guest del festival. Anche il maritino Jay-Z ha infatti catalizzato l'attenzione dei partecipanti, rappando fianco a fianco sul palco con il collega Nas.



Nemmeno sotto il palco sono mancate le superstar. Leonardo DiCaprio è stato infatti pizzicato a ballare sul prato, con una bandana sul viso per non farsi riconoscere, mentre si lasciava trascinare dal sound del gruppo newyorkese MGMT.