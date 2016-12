Beyoncé rispolvera la carica sexy

11:29 - Non si vedeva da tempo in posa per una rivista, ma Beyoncé ha deciso di tornare. Complice il nuovo tour con Jay-Z che partirà alla fine di agosto e la bufera mediatica dopo la lite tra la sorella Solange e il maritino, la cantante ora sfodera tutta la sua carica sexy su "T Magazine", inserto del New York Times, e su Instagram si mostra senza reggiseno e con una scollatura vertiginosa.

L'articolo che correda il servizio fotografico affidato a Juergen Teller la incorona "popstar colossale, fidanzatina d'America e bomba di sensualità", lei si mostra con semplicità ma senza dimenticare il suo lato hot. Con gambe in bella vista e sguardo ammiccante.



Poi su Instagram posta delle foto scattate durante la serata evento "Chime for Change" in cui sfodera un abito-pantalone bianco che evidenzia il décolleté. Ed è sempre un bel vedere.